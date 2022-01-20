Американский сенатор пригрозил Путину из-за Украины

Побывавший на Украине сенатор США от Республиканской партии Роджер Уикер призвал альянс НАТО к агрессивным мерам против президента России Владимира Путина в случае эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз Владимиру Путину расквасят нос», — заявил республиканец. Роджер также выразил уверенность, что в России «ностальгируют по империи зла» и желают ее воссоздания.

Ранее Уикер заявил, что не исключает, что в случае эскалации конфликта в Донбассе американская сторона может решиться на ядерные бомбардировки России. По его мнению, такая реакция возможна в том случае, если российская сторона решится на вторжение на Украину. «Знаете, мы не исключаем и использование ядерного оружия», — сказал сенатор.