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Американский сенатор пригрозил Путину из-за Украины

Американский сенатор Уикер призвал НАТО к агрессии против президента Путина из-за Украины
Роджер Уикер

Роджер Уикер. Фото: Tom Williams / Reuters

Побывавший на Украине сенатор США от Республиканской партии Роджер Уикер призвал альянс НАТО к агрессивным мерам против президента России Владимира Путина в случае эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз Владимиру Путину расквасят нос», — заявил республиканец. Роджер также выразил уверенность, что в России «ностальгируют по империи зла» и желают ее воссоздания.

Ранее Уикер заявил, что не исключает, что в случае эскалации конфликта в Донбассе американская сторона может решиться на ядерные бомбардировки России. По его мнению, такая реакция возможна в том случае, если российская сторона решится на вторжение на Украину. «Знаете, мы не исключаем и использование ядерного оружия», — сказал сенатор.

Марина Совина
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