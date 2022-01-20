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Россия дала Евросоюзу совет для возобновления диалога

Постпред РФ при ЕС Чижов посоветовал ЕС накопить политической воли для разговора с Россией
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что страна готова вернуться к заседанию Совета Россия — ЕС в любой момент. Он рассказал, что необходимо для возобновления диалога.

Чижов подчеркнул, что Совет Россия — ЕС представляет собой целую структуру, в рамках которой саммиты проходили дважды в год. Постпред напомнил, что последняя встреча России и ЕС состоялась 28 января 2014 года. Несмотря на сложившуюся политическую обстановку, взаимодействие страны и Евросоюза продолжается. Для возобновления разговора с Россией Чижов посоветовал ЕС накопить политической воли.

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«Уже восемь лет прошло. Так что давно пора, как говорится. Но для этого Евросоюз должен, я бы так аккуратно политкорректно выразился, накопить достаточное количество политической воли. Но за нами дело не станет. Где нас найти — хорошо известно», — дал совет Чижов.

Ранее Чижов заявил о самостоятельной изоляции Евросоюза от диалога по безопасности. Москва не увидела добавленной стоимости для участия ЕС в дискуссиях, состоявшихся в Брюсселе и Женеве. Евросоюз заблокировал развитие разговора по многим вопросам, подчеркнул Чижов.

Марина Совина
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