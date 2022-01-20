Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России заявили о самостоятельной изоляции Евросоюза от диалога по безопасности

Постпред Чижов: ЕС изолировал себя от переговоров о безопасности, заблокировав диалог с РФ
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Mission of Russia EU/ Globallookpress.com

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Евросоюз самостоятельно изолировал себя от переговоров по безопасности, заблокировав диалог с Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат указал, что в этом обвинят Россию, якобы она отстранила Евросоюз от участия в дискуссиях по евробезопасности, что является удивительным.

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января

«Когда мы в середине декабря направили свои предложения Соединенным Штатам и странам НАТО, то здесь мои клиенты еэсовские сразу возбудились вопросом "а где же наше место за столом?". Но потом сами нашли ответ: они работают через Соединенные Штаты и совместно с НАТО», — добавил Чижов.

По его словам, Москва не видит добавленной стоимости для участия Евросоюза в дискуссиях, прошедших в Брюсселе и Женеве, поскольку их темами являются вопросы жесткой безопасности, такие как ракеты средней и меньшей дальности, ядерное оружие, размещение войск, в то время как сам Европейский союз не позиционирует себя военным блоком.

Чижов заявил, что с ЕС Россия может говорить о других вопросах, однако он сам себя изолировал от этих переговоров, заблокировав развитие диалога по многим вопросам.

Ранее стало известно, что представители Европейского союза (ЕС) заверили США в приверженности переговорам с Россией при координации с Вашингтоном. Соответствующие обещания дал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе беседы дипломаты согласились с необходимостью «сильного, четкого и единого трансатлантического фронта».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госсекретарь США раскрыл детали разговора Путина и Буша об Украине в 2008 году
Белый дом рассказал о рестрикциях против России
Украинский депутат оценил санкции США против себя
Нурмагомедов вспомнил о «колоссальном давлении» перед дебютом в UFC
Россия дала Евросоюзу совет для возобновления диалога
Россия назвала НАТО инструментом прошлого века
Новый пакет санкций США против России назвали отголоском гибридной войны
США обсудили помощь Украине с «Бухарестской девяткой»
Владелец дома на месте убийств секты Мэнсона захотел избавиться от жилья
Россия и Китай заблокировали санкции против пяти лиц за связи с Северной Кореей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter