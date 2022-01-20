В России заявили о самостоятельной изоляции Евросоюза от диалога по безопасности

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Евросоюз самостоятельно изолировал себя от переговоров по безопасности, заблокировав диалог с Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат указал, что в этом обвинят Россию, якобы она отстранила Евросоюз от участия в дискуссиях по евробезопасности, что является удивительным.

«Когда мы в середине декабря направили свои предложения Соединенным Штатам и странам НАТО, то здесь мои клиенты еэсовские сразу возбудились вопросом "а где же наше место за столом?". Но потом сами нашли ответ: они работают через Соединенные Штаты и совместно с НАТО», — добавил Чижов.

По его словам, Москва не видит добавленной стоимости для участия Евросоюза в дискуссиях, прошедших в Брюсселе и Женеве, поскольку их темами являются вопросы жесткой безопасности, такие как ракеты средней и меньшей дальности, ядерное оружие, размещение войск, в то время как сам Европейский союз не позиционирует себя военным блоком.

Чижов заявил, что с ЕС Россия может говорить о других вопросах, однако он сам себя изолировал от этих переговоров, заблокировав развитие диалога по многим вопросам.

Ранее стало известно, что представители Европейского союза (ЕС) заверили США в приверженности переговорам с Россией при координации с Вашингтоном. Соответствующие обещания дал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе беседы дипломаты согласились с необходимостью «сильного, четкого и единого трансатлантического фронта».

