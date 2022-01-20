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Участнику сталинских репрессий установили памятник

В Новосибирске установили бюст члена «особой тройки» НКВД Романа Руденко

Фото: сайт прокуратуры Новосибирской области

В Новосибирске установили бюст генпрокурора СССР Романа Руденко. Об этом говорится на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Руденко участвовал в массовых сталинских репрессиях, был членом «особой тройки» НКВД, приговаривавшей людей к расстрелу, и лично присутствовал при убийствах. Открытие памятника посетили в том числе мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор региона Андрей Травников. Присутствовали и создатели бюста: скульптор Павел Марков и архитектор Максим Салахов. Гости мероприятия возложили к памятнику цветы.

«Архитектурно-художественная композиция станет достойным украшением города и позволит увековечить память о выдающемся работнике прокуратуры, внесшим весомый вклад в сохранение законности и правопорядка в государстве», — утверждают в ведомстве.

Установка памятника была инициирована прокуратурой Новосибирска в декабре 2021 года. Городской худсовет проголосовал против предложения и сослался на то, что материалов для принятия положительного решения недостаточно.

Александра Мирошникова
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