В России захотели установить бюст входившему в состав тройки НКВД генпрокурору

В Новосибирске захотели установить бюст генпрокурору СССР Роману Руденко, входившему во время правления Иосифа Сталина в состав особой тройки НКВД и подписывавшему протоколы о расстрелах. С таким предложением выступила региональная прокуратура, написала в Facebook глава Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко.

Инициативная группа намеревалась установить бюст у здания Сибирского института управления РАНХиГС на Нижегородской улице. Свою справку о Руденко новосибирская прокуратура сделала предельно краткой. По словам Иваненко, в ней отсутствовали данные о том, что в 1937-38 годах генпрокурор входил в состав особой тройки НКВД, а в 70-е готовил для Политбюро ЦК КПСС документы по преследованию диссидентов.

Директор Сибирского центра содействия архитектуре отметила, что инициативу не поддержали из-за «недостаточности материалов для принятия обоснованного решения».

«Поразило короткое, но емкое выступление депутата Совета депутатов Новосибирска. Он назвал репрессии мероприятиями, которые осуществлялись с целью "защиты чистоты нации"», — отметила Иваненко.

Роман Руденко был в составе тройки по Донецкой области Украинской ССР. Его фамилия присутствует в приказе НКВД от 30 июля 1937 года, запустившем репрессии в отношении «бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов».

Особые тройки НКВД работали с сентября по ноябрь 1938 года. Они состояли из начальника УНКВД, секретаря обкома и прокурора региона, которые получили право приговаривать арестованных к расстрелу, заключению в лагеря или тюрьмы на срок от восьми до десяти лет. Протоколы их заседаний стали одним из источников сведений о числе жертв советских политических репрессий 1937-1938 годов.

За два месяца через особые тройки прошли дела примерно 108 тысяч человек, арестованных до 1 августа 1938 года. Почти 70 процентов людей были приговорены к расстрелу.

Большинство членов троек тоже были репрессированы до ноября 1938 года, то есть приговоры им выносили те же тройки, членами которых они были ранее. Ликвидируя эти органы, власти СССР отмечали грубые нарушения ими процессуальных правил — в частности, фальсификации, подлоги, осуждение невиновных. В 1989 году указом Президиума Верховного Совета СССР тройки были признаны антиконституционными, а их судебные решения отменены.