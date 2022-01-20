У худрука «Современника» Виктора Рыжакова выявили «омикрон»

У художественного руководителя московского театра «Современник» Виктора Рыжакова выявили новый штамм COVID-19. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителей учреждения культуры.

Отмечается, что в настоящий момент Рыжаков соблюдает карантин и продолжает работать дистанционно. «В начале недели у него был зафиксирован "омикрон". Болезнь проходит без каких-либо осложнений. За ее течением наблюдают специалисты из 52-й больницы, а также помогает семейный доктор», — уточнили в театре.

Известно, что в декабре 2020 года Рыжаков уже болел коронавирусом. Тогда болезнь протекала легко, постановщик и профессор школы-студии МХАТ также соблюдал самоизоляцию.

О госпитализации Виктора Рыжакова сообщалось в четверг, 20 января. Отмечалось, что постановщик переболел коронавирусом в декабре 2021 года. Однако в понедельник, 17 января, он снова почувствовал слабость и боль в горле, а температура тела поднялась до 38,5 градусов. 61-летний худрук «Современника» сдал тест на инфекцию, который оказался положительным.