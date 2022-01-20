Худрука «Современника» Виктора Рыжакова госпитализировали с коронавирусом

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной госпитализации стал COVID-19. Отмечается, что постановщик переболел коронавирусом в декабре 2021 года. Однако в понедельник, 17 января, он снова почувствовал слабость и боль в горле, а температура тела поднялась до 38,5 градусов. 61-летний худрук «Современника» сдал тест на инфекцию, который оказался положительным.

В настоящий момент Рыжаков находится в больнице под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Виктор Рыжаков родился 25 мая 1960 года в Хабаровске. Он окончил Дальневосточный институт искусств, а также Театральное училище имени Щукина и аспирантуру Российской академии театрального искусства. Рыжаков прежде всего известен как театральный режиссер и актер, он также является профессором Школы-студии МХАТ. В 2014 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». С 4 января 2020 года Рыжаков работает художественным руководителем московского театра «Современник».