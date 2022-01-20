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Подросток доверила тату незнакомому мужчине ради экономии и пожалела об этом

Женщина рассказала о своей неудачной татуировке в виде звезд, которую сделала в 17 лет

Кадр: christinekw515 / TikTok

Женщина рассказала о своей неудачной татуировке, которую сделала в подростковом возрасте, и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

По словам Кристины (Christine), инцидент произошел, когда она была 17-летней студенткой. Ради экономии денег она доверила тату незнакомому мужчине, который предложил ей набить желаемый рисунок в своей спальне. На кадрах героиня материала показала референс татуировки, которую хотела получить: на фото изображено множество звезд разных размеров, расположенных на шее вдоль позвоночника.

Молодой человек заверил Кристину, что сможет повторить рисунок с помощью своей тату-машины. В результате звезды получились на несколько размеров больше, чем предполагалось. Более того, «мастер» набил их не только на позвоночнике, но и на лопатках девушки. «Мне просто казалось, что моя кожа рвется и рвется. Больше всего в жизни я жалею об этом. Возможно, однажды я их скрою, но прошло уже 12 лет», — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала 178 тысяч просмотров.

Зрители принялись обсуждать историю Кристины в комментариях. «Видимо, он просто не посмотрел тогда на твой референс», «Не могу перестать смеяться. На моем теле набиты такие же звезды», «У меня точно такая же татуировка со звездой в том же месте, даже история похожа: мне ее набил начинающий тату-мастер на моей кухне», — высказывались они.

Ранее в январе нелепое тату на коленях прославило девушку в сети. Она разместила фотографию, на которой запечатлены ее ноги с крупным рисунком в виде глаз: по одному на каждом колене. Вдобавок девушка приложила снимок референса, на который она ориентировалась во время посещения тату-салона: на нем изображен похожий глаз маленького размера.

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Айсель Эюбова
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