Новый пакет санкций США против России назвали отголоском гибридной войны

Новый пакет санкций против России, предложенный республиканцем из палаты представителей конгресса США Джимом Бэнксом, является отголоском гибридной войны между Вашингтоном и Москвой. Таким мнением поделился итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».

Специалист также отметил, что в законопроекте Бэнкса, который в СМИ назвали «Актом о привлечении к ответственности Путина», содержится отдельное положение, касающееся прекращения финансирования переговоров с Россией по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. «Очевидно, часть политической элиты США считает путь переговоров нецелесообразным. Эта практика решения внешнеполитических проблем с помощью санкций, похоже, выражает глубокое разочарование как демократических, так и республиканских политических кругов США», — сказал Грациани.

Отдельного внимания заслуживают предложенные санкции против «Северного потока-2». По словам итальянского политолога, если пакет санкций все же будет принят, то он спровоцирует напряженность между США и Германией и другими странами Европы. Грациани отметил, что схожие законопроекты выдвигались не только конгрессменами-республиканцами, но и демократами. По его словам, их главная цель — дискредитация российского президента Владимира Путина и его окружения — как политического, так и личного.

Ранее Бэнкс представил новый проект санкций против России. В санкционный список помимо президента Владимира Путина и высокопоставленных российских чиновников входит целый ряд силовиков, журналистов, крупных бизнесменов, а также газопровод «Северный поток-2». Помимо экономических санкций в законопроекте конгрессмен-республиканец предложил официально признать Россию «спонсором терроризма» и объявить о том, что она поддерживает «террористические силы» в Донбассе.