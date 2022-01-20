Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам рассказали о падении цен на отдых на Шри-Ланке

АТОР: пакетный тур на Шри-Ланку в феврале обойдется туристам в 45,2 тысячи рублей

Фото: Unsplash

Эксперты туристической отрасли рассказали россиянам о возможности отдохнуть на курортах Шри-Ланки по сниженной стоимости. Информация о резком падении цен на путевки в страну появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, стоимость пакетных туров на остров в феврале снизилась на 10-15 процентов. Наиболее привлекательные по цене путевки предлагает Tez Tour — недельный отдых с вылетом из Москвы для одного путешественника обойдется в 45,2 тысячи рублей. Туроператор «Веди Групп» предлагает приобрести туры на курорты островного государства на семь дней с вылетом в феврале за 62 тысячи рублей на человека.

Материалы по теме:
Благословенная земля Слоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
Благословенная земляСлоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
26 января
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января

Стоимость путевок у «Русского Экспресса» начинается от 64,6 тысячи рублей — такую сумму отдыхающие заплатят за семидневный отдых в отеле категории четыре звезды на человека. Пакетный тур в пятизвездочной гостинице обойдется одному путешественнику минимум в 80 тысяч рублей.

«В некоторых отелях Шри-Ланки сейчас действует акция раннего бронирования — предлагается скидка на проживание при бронировании за 30, 45 или за 60 дней до поездки», — добавили в компании.

С 1 января 2022 года в Шри-Ланка изменила правила въезда для иностранных туристов — перед вылетом в страну необходимо заполнить онлайн декларацию здоровья Health Declaration Form. В форму нужно внести информацию о пассажире, скан паспорта, отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов и сертификат о вакцинации при его наличии. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Раскрыто число российских инструкторов в ЦАР
Популярная российская ведущая выступила против огромных пробок в Москве
Захарова уличила Канаду во лжи о «павших в войне с Россией» украинцах
На казахстанском телевидении переименовали проспект Назарбаева
Таиланд смягчит правила въезда для иностранных туристов
Следователи решили проверить возможную фальсификацию в деле «Омбудсмена полиции»
Россиянин зарезал отца и выпрыгнул с балкона при задержании
Найдены пять продуктов для сохранения бодрости без кофе
В российском городе экстренно отменили уроки во всех школах
Минаков оценил отказ главы UFC включить Нурмагомедова в тройку лучших бойцов MMA
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter