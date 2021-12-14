Шри-Ланка изменит правила въезда для туристов

С 1 января 2022 года Шри-Ланка изменит правила въезда для иностранных туристов — перед вылетом в страну необходимо заполнить онлайн декларацию здоровья Health Declaration Form. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в форму нужно внести информацию о пассажире, скан паспорта, отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов и сертификат о вакцинации при его наличии. После заполнения на электронную почту придет QR-код, который необходимо предъявить при регистрации на рейс. В настоящий момент декларацию можно заполнять как на борту самолета, так и в аэропорту Коломбо по прибытии.

Кроме того, власти смягчили процедуру въезда для детей. Если сейчас обязательное ПЦР-тестирование должны проходить все лица старше двух лет, то с 1 января это правило будет действовать для детей от 12 лет.

Однако эксперты туроператора «Русский Экспресс» отметили, что это не повлияет на увеличение спроса среди путешественников. «Для многих туристов условие сдачи ПЦР-теста для ребенка не было решающим фактором в принятии решения о поездке на Шри-Ланку», — уточнили они.

Ранее в ноябре эксперты туристической индустрии назвали оптимальную стоимость путевок на Шри-Ланку в новогодние праздники. Тур в Хиккадуву с проживанием в трехзвездочной гостинице на первой береговой линии и вылетом 29 декабря обойдется в 90,8 тысячи рублей на девять ночей. Туры с размещением в отеле категории четыре звезды будут стоить дороже — от 112,9 тысячи рублей на двоих.