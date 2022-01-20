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Российский врач назвал главную опасность омикрона

Отоларинголог Зайцев счел главной опасностью омикрона схожие с простудой симптомы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главной опасностью омикрон-штамма коронавируса является то, что его симптомы схожи с обычной простудой. Из-за этого заболевшие люди не могут своевременно выявить COVID-19. Такой подвох назвал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, его слова приводит URA.RU.

«Подвох и опасность в том, что сами люди не отождествляют, что это омикрон. Люди думают, что это фарингит прицепился либо ангина началась, либо острый ринит? и не думают об омикроне», — объяснил российский врач.

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Специалист предупредил, что если не лечить омикрон вовремя, то инфекция может перейти из острого в подострое состояние, а из подострого в хроническое.

В свою очередь врач-отоларинголог Иван Лесков подчеркнул, что новый штамм стал лучше распространяться в верхних дыхательных путях, не доходя до легких. Предшествующий омикрону дельта-штамм развивался медленнее, и успевал доходить до легких, вызывая воспаление уже там.

Ранее глава Минздрава России Мурашко назвал напряженной ситуацию с омикроном в стране. По его словам, число повторных случаев коронавируса у переболевших выросло с пяти до 10 раз.

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Никита Абрамов
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