Слава Марлоу прошел по снегу в обуви на каблуках за 134 тысячи рублей

Российский продюсер, автор песен и видеоблогер Артем Готлиб, более известный как Слава Марлоу, прошел по снегу в обуви на каблуках. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-сторис.

22-летний исполнитель опубликовал снимок, на котором запечатлел себя в черных свитере, брюках и ботинках на высоких каблуках и квадратным мысом бренда Rick Owens. Их стоимость на сайте Farfetch составляет чуть больше 134 тысяч рублей.

«Мои ботинки будто каблуки. Челы с низким ростом имеют большие амбиции», — высказался Марлоу в последующих сторис.

В ноябре 2021 года российский стилист прошел по улицам на высоких каблуках и вызвал споры в сети. На размещенных в сети кадрах 40-летний Александр Рогов запечатлен на фоне главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. На нем — черные худи и джинсы, а также красные кожаная косуха и ботинки на платформе и прозрачных каблуках. «Саша, каблуки? Ты серьезно? Это уже перебор», — писали комментаторы.