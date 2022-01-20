Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Слава Марлоу прошел по снегу в обуви на каблуках за 134 тысячи рублей

Слава Марлоу опубликовал снимок, на котором запечатлел себя в ботинках бренда Rick Owens

Кадр: @slavamarlow

Российский продюсер, автор песен и видеоблогер Артем Готлиб, более известный как Слава Марлоу, прошел по снегу в обуви на каблуках. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-сторис.

22-летний исполнитель опубликовал снимок, на котором запечатлел себя в черных свитере, брюках и ботинках на высоких каблуках и квадратным мысом бренда Rick Owens. Их стоимость на сайте Farfetch составляет чуть больше 134 тысяч рублей.

«Мои ботинки будто каблуки. Челы с низким ростом имеют большие амбиции», — высказался Марлоу в последующих сторис.

В ноябре 2021 года российский стилист прошел по улицам на высоких каблуках и вызвал споры в сети. На размещенных в сети кадрах 40-летний Александр Рогов запечатлен на фоне главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. На нем — черные худи и джинсы, а также красные кожаная косуха и ботинки на платформе и прозрачных каблуках. «Саша, каблуки? Ты серьезно? Это уже перебор», — писали комментаторы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Центробанк предложил запретить криптовалюты в России
Российский футболист рассказал об особенностях жизни в Грозном
У худрука «Современника» Виктора Рыжакова выявили «омикрон»
Дагестанки сняли пародию на приехавших в Москву земляков
В палате представителей США предложили ввести санкции лично против Путина
Google Pay начнет поддерживать криптовалюту
В ФРГ оценили шансы России и США достичь компромисса в Женеве
Российский врач назвал главную опасность омикрона
Названа самая малошумная подлодка ВМФ России
Саудовская Аравия начала вытеснять Россию с китайского рынка нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter