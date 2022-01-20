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В Венгрии назвали способ решить энергокризис в Европе

Глава МИД Венгрии Сийярто: долгосрочные контракты на поставку газа решат энергокризис

Фото: John Thys / Reuters

Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками на закупку газа смогут решить энергокризис в Европе. Такой способ назвал в интервью ТАСС министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Я считаю, что ключами к решению газового кризиса в Европе станут заполнение газовых хранилищ и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками», — сказал он.

В частности, сообщил Сийярто, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву 1 февраля намерен обсудить вопрос о расширении газового контракта с Россией.

В конце августа 2021 года Венгрия и Россия договорились о новом многолетнем соглашении на поставки российского газа. Оно рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. Согласно договоренностям, «Газпром» ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию

Марина Совина
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