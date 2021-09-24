МИД Венгрии рассказал о сроках возможной встречи Путина и Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о сроках возможной встречи президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Его слова передает РИА Новости.

По словам Сийярто, венгерская сторона работает над проведением саммита с Россией в этом году. «Мы готовы, и в конечном счете это зависит от ситуации с пандемией и решения президента [Путина] — будет ли он готов принимать гостей», — сказал он. При этом глава МИД Венгрии допустил, что перспектива провести встречу в декабре реальна.

В конце августа Венгрия и Россия договорились о новом многолетнем соглашении на поставки российского газа. Оно рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. Согласно договоренностям, «Газпром» ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию