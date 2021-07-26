Союзнику России в Европе дали надежду на помощь

Еврокомиссия (ЕК) предложила продлить срок вынесения вердикта по плану восстановления экономики Венгрии от последствий пандемии. Как пишет Bloomberg, у союзника России в Европе появилась надежда на финансовую помощь.

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Еврокомиссар по финансовой стабильности Валдис Домбровскис подтвердил решение ЕС о переносе и сообщил, что оценка плана продолжается. На вопрос, сможет ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в случае отказа ЕС оплачивать меры по восстановлению из национальных средств, а затем снова обратиться за поддержкой в Брюссель, Домбровскис ответил, что для начала «план должны признать эффективным».

Напряжение между властями Евросоюза и Венгрией продолжает расти. Перед тем как снова отложить вынесение решения по плану, ЕК уже пригрозила лишить Венгрию доли в фонде восстановления Евросоюза из-за отсутствия надлежащих антикоррупционных мер. Кроме того, комиссия возбудила судебный иск против властей страны из-за закона, ущемляющего права представителей ЛГБТ.

В своем отчете 21 июля Еврокомиссия раскритиковала действия правительств Венгрии и Польши из-за несоответствия демократическим стандартам ЕС. За несоблюдение верховенства права этим государствам грозит прекращение финансирования из средств Евросоюза. Правительство Венгрии может упустить, например, грант в размере 7,2 миллиарда евро из фонда восстановления ЕС.