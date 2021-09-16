Союзник России оценил шансы на получение миллиардной помощи от ЕС

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш оценил шансы получить финансовую помощь от Евросоюза (ЕС). По словам политика, которого цитирует Bloomberg, вероятность того, что ЕС выделит 7,2 миллиарда евро (около 8,5 миллиарда долларов) на борьбу с последствиями пандемии, составляет 50 процентов.

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«Я не хочу вдаваться в догадки, но я отношусь к лагерю оптимистов», — заявил Гуйяш на брифинге в Будапеште. — «Давайте просто скажем, что есть, как минимум, пятидесятипроцентная вероятность».

Европейская комиссия не одобрила план Венгрии по борьбе с последствиями пандемии из-за того, что страна не предприняла достаточных мер для борьбы с коррупцией. Правительство Венгрии заявило, что задержка финансовой помощи связана с законопроектами, ущемляющими права ЛГБТ-сообщества. Инициативы являются частью политической программы премьер-министра Виктора Орбана, который намерен переизбраться в апреле 2022 года. Гуйяш заявил, что отказ выделить средства на борьбу с пандемией в преддверии выборов будет равносилен политическому вмешательству в дела страны.

С похожей проблемой столкнулась Польша. Региональные власти также не получили финансовую помощь от ЕС. Причиной и в этом случае стали законы против ЛГБТ. За миллиардную помощь также борется Болгария. Беднейшая страна ЕС не получила 6,3 миллиарда евро, так как временное правительство не в состоянии предоставить Европейскому комиссии план расходов. .