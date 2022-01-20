Венгрия анонсировала обсуждение расширения газового контракта с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал обсуждение вопроса о расширении газового контракта в ходе визита в Россию премьера страны Виктора Орбана. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сийятро, визит венгерского премьера в Россию состоится 1 февраля. «Мы также хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа с тем, чтобы увеличить объемы, потому что нам, учитывая энергетический кризис, было бы выгодно увеличить объемы сейчас», — сказал министр. Он отметил, что Венгрии было бы очень выгодно увеличить объемы газовых поставок в рамках долгосрочного контракта.

В конце августа 2021 года Венгрия и Россия договорились о новом многолетнем соглашении на поставки российского газа. Оно рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. Согласно договоренностям, «Газпром» ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию