В США предупредили о возможности ударить «Томагавками» по России и Украине

Атомная подводная лодка Georgia Военно-морских сил (ВМС) США, совершившая непродолжительную остановку в районе Кипра, располагает всеми средствами для нанесения удара по России, например, Крыму, и по Украине, в частности, крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк»), предупреждает американское издание The Drive.

«Учитывая, что ситуация на Украине быстро приближается к кризису, вполне вероятно, что ВМФ рассчитывает на то, что сообщение о присутствии Georgia послужит сигналом как для союзников, так и для России о том, что США обладают боеспособным присутствием в регионе, позволяющим нанести удар на большие расстояния с небольшим риском для себя», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что сообщение о появлении Georgia у берегов Кипра появилось на фоне продолжающегося присутствия в Средиземном море авианосца Harry S. Truman ВМС США.

The Drive напоминает, что Georgia является одной из четырех подводных лодок типа Ohio, переоборудованных в качестве носителя крылатых (а не баллистических) ракет. Издание отмечает, что теперь каждая из 22 пусковых установок Georgia способна запускать до семи крылатых ракет BGM-109 Tomahawk дальностью 1850 километров.

«Другими словами, нарисуйте круг радиусом 1850 километров вокруг субмарины. Большинство потенциальных целей внутри этого круга подвергаются риску, когда там есть подлодка. Это означает, что она может с легкостью поражать цели в Крыму, Украине и России, курсируя в восточной части Средиземного моря», — говорится в публикации.

В ноябре 2021 года The Drive сообщило, что в будущем недавно воссозданное 56-е артиллерийское командование армии США в Германии получит в свое распоряжение ряд создаваемых в настоящее время образцов новейшего американского оружия. В публикации упоминаются, в частности, перспективная гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), получившая название Dark Eagle («Темный орел»), многофункциональная система Typhon, позволяющая из одной установки запускать разнообразные ракеты, включая RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM) и Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), и ракета Precision Strike Missile (PrSM).