Вильфанд предупредил россиян об аномальном потеплении

Аномально теплая погода наступит в ближайшие дни во всех регионах России. Об этом ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка», — рассказал Вильфанд.

По его словам, особенно тепло будет в Сибири. В ближайшие дни температурный фон там ожидатся выше нормы на 8-16 градусов.

«Например, в Туруханском крае минимальные значения температуры 20-24 градуса мороза. Это очень теплая погода», — отметил синоптик.

В Москве, по словам Вильфанда, в ближайшие дни будет температура будет на четыре-пять градусов выше нормы. К нормальным значениям она приблиится лишь к воскресенью.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что к концу недели в Москве и Московской области ожидаются снегопад и метели. После этого снежный покров в столице вырастет почти до полуметра. Осадки начнутся вечером 20 января, а 21 января добавятся порывы ветра до 15 метров в секунду.