Москвичей предупредили о последствиях циклона

К концу недели в Москве и Московской области ожидаются снегопад и метели. После этого снежный покров в столице вырастет почти до полуметра, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Своим прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

К центру Европейской России приближается циклоническая область. Уже во второй половине дня, ближе к вечеру 20 января пойдет снег. Сначала не очень сильный, но ветер уже появится. Наиболее заметные осадки будут 21 января. Прогнозируется снег в диапазоне от четырех до десяти миллиметров в разных районах Москвы и Московской области Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

По словам синоптика, высота снежного покрова сейчас в разных районах столицы около 40 сантиметров, после снегопада она увеличится еще на 5-6 сантиметров. Также 21 января ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, что в сочетании со снегом приведет к метели, предупредил Вильфанд. К вечеру субботы, 22 января, осадки, по его прогнозу, уже существенно уменьшатся.

Температура до конца недели будет на 4-6 градусов выше нормы, которая в среднем составляет минус 9 градусов, рассказал синоптик. «В воскресенье давление будет выше многолетних значений примерно на 10 миллиметров ртутного столба. В первой половине следующей недели погода будет дирижироваться мощным антициклоном — осадков не ожидается или они будут незначительными», — заключил он.

Ранее рабочие в Санкт-Петербурге решили бороться со снегом прыжками и попали на видео.

