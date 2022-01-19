Рабочие в Петербурге решили бороться со снегом прыжками и попали на видео

В Санкт-Петербурге промышленные альпинисты выбрали необычный способ очистки крыш от снега. Рабочие решили прыгать на кровле, чтобы сбить осадки с поверхности здания. Видео опубликовано в сообществе регионального телеканала «78» во «ВКонтакте».

Рабочие боролись со снегом на одном из корпусов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). На ролик попал фрагмент, где мужчины избавились от лопат и пытаются спровоцировать сход осадков, рискуя жизнью. Пользователи соцсетей поставили под сомнение такой метод уборки.

«Да уж, разработка», «Высокие технологии», — прокомментировали петербуржцы. Некоторые жители города посоветовали заказчикам работ выбирать более гуманные способы борьбы со снегом, такие как подогрев кровли.

Ранее жители Санкт-Петербурга оценили качество уборки снега при разных губернаторах. По словам опрошенных петербуржцев, быстрее всего удавалось очистить улицы от осадков при Валентине Матвиенко, которая управляла городом с 2003 по 2011 год. Хуже всего рабочие справлялись со снегом в 1990-е годы при Анатолии Собчаке.