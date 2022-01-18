Петербуржцы сравнили уборку снега при Беглове, Матвиенко и Собчаке

Санкт-Петербург снова столкнулся с последствиями снегопада. Люди жалуются на сугробы, обходят наледь по проезжей части, а кто-то катается на коньках по тротуару. В разговоре с «Лентой.ру» петербуржцы сравнили уборку улиц от снега при разных губернаторах — они вспомнили о зимах, когда городом руководили Валентина Матвиенко, Георгий Полтавченко, Владимир Яковлев и Анатолий Собчак.

«Коляски с детьми таскали по снегу и не ныли»

Известный актер и музыкант Михаил Боярский отметил, что город убирали при всех губернаторах, но недовольные люди, которые попадают в неприятные ситуации из-за проблем с уборкой снега, есть всегда.

Конечно, хотелось бы получше. Наша Северная столица на то и Северная. Надо, так сказать, учитывать эти нюансы, никуда от этого не деться. Нужно свыкнуться с этим, быть аккуратным, осторожным. Конечно же, можно подстегивать руководящие органы, чтобы уборка была более интенсивной, но с погодой не поспоришь Михаил Боярский актер, певец и музыкант

Город всегда убирали одинаково, считает петербурженка Ольга Александрова. Она сказала «Ленте.ру», что ситуация на тротуарах зависит больше не от губернатора, а от снежности зимы и озлобленности населения. «Сейчас народ озлоблен, вот на каждый промах внимание и обращают. Думаю, сейчас [губернатор Санкт-Петербурга Александр] Беглов получает все шишки из-за того, что снежная зима совпала со сменой оператора по вывозу мусора и ограничениями по ковиду», — поделилась она.

В 1990-е, когда мэром города был Анатолий Собчак, по воспоминаниям Александровой, было больше всего страданий из-за больших луж со снежной кашей на пешеходных переходах — тогда дорогу невозможно было перейти, не промочив ноги. Но молодое поколение тех времен не обращало внимания на подобные неудобства, утверждает петербурженка. «Даже коляски с детьми таскали по снегу и не ныли. Нежная нынче молодежь пошла. Вот честно, даже сейчас я не особо страдаю. Да, песком тропинки меньше стали посыпать, гулять с собакой тяжело в оттепель, но подъезды у нас чистят во дворах, в снегу не вязну и пешком, и на машине», — поделилась она.

«Либо лед, либо штукатурка сыплется»

«Кучи мусора, сугробы, которые не вывозят, ничего не чистится. На моей памяти такого бардака как сейчас не было», — сказал петербуржец Олег Севастьянов.

При Георгии Полтавченко, который занимал пост губернатора Санкт-Петербурга с 2011 по 2018 год, можно было спокойно пройти по дворам, вспомнил в разговоре с «Лентой.ру» местный житель Виктор Зарембо. «При Беглове ничего лучше не стало. Судя по всему, что происходит, становится только хуже: на улице ходить опасно, либо лед, либо штукатурка сыплется, мусор не вывозят в должном объеме, гастарбайтеров тьма, но дворников нет», — отметил мужчина. Но чистка снега, по его мнению, в первую очередь, проблема не главы города, а районных чиновников и работников ЖЭКа, так как в пределах, например, Петроградского района один ЖЭК справляется со своими обязанностями, а второй оставляет дворы невычищенными.

По мнению петербурженки Екатерины Аксеновой, лучшая уборка снега была при Валентине Матвиенко, которая управляла городом с 2003 по 2011 год.

На моей памяти в безумно снежную зиму 2010 года за неделю убрали самый снежный снегопад, хотя техники тогда в разы меньше было. При Полтавченко очень плохо убирали, как и при Беглове — работала в центре, ох, и напрыгалась я тогда по неубранным тротуарам. В 2018-2019 годах в центре у Чернышевской ходила по проезжей части, ибо тротуары были не то, что подо льдом, а со сталагмитами изо льда Екатерина Аксенова Жительница Санкт-Петербурга

Губернатором, при котором хорошо чистили дворы и тротуары от снежной наледи, был Владимир Яковлев, управлявший городом с 1996 по 2003 год, считает петербурженка Татьяна Алексеева. В отличие от остальных, он был не политиком, а хозяйственником, занимавшимся благоустройством города, что помогло ему держать город в порядке, уверена местная жительница.

Ранее жители Санкт-Петербурга самостоятельно приобрели 250 килограммов песка, чтобы посыпать лед на тротуарах.