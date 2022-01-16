Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Жители российского города сами купили 250 килограммов песка и посыпали тротуары

Петербуржцы самостоятельно купили 250 килограммов песка, чтобы посыпать им лед

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Жители исторического района Санкт-Петербурга самостоятельно купили 250 килограммов песка, чтобы посыпать лед на тротуарах. Как сообщает Znak.com, на такие действия их побудило то, что городские службы не справляются с уборкой.

По данным издания, желающие поучаствовать в акции, которую назвали «Пропесочка», могли прийти с ведрами, мешками, совками и лопатами и взять песок, чтобы раскидать его по улицам. Уточняется, что от россиян требовалось прислать фотоотчеты о проделанной работе.

«Понятно, что это несистемное решение, и все дела, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить», — посетовали жители района в Instagram.

Проблемы с вывозом снега и отходов начались в Санкт-Петербурге в начале зимы. Жители города жалуются на груды отходов во дворах, неочищенные тротуары, а в дни потепления — на огромные лужи. Власти региона признали проблему и объяснили ее медленной работой подрядчиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Кривотулова
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл детали разговора с сыном лидера ингушских протестов
Коляду предложили исключить из состава сборной России на Олимпиаду
Московскую квартиру-студию сравнили с кладовкой из-за размера
Путин проведет переговоры с президентом Ирана
Психолог назвала главный признак эмоционального выгорания
Мужчина стал единственным пассажиром летевшего восемь часов самолета
Жители российского города сами купили 250 килограммов песка и посыпали тротуары
Володин назвал последствия для государств после обращения за помощью к США
Избивший тревел-блогера мужчина обратился в полицию со встречным заявлением
Российский иммунолог оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter