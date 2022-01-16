Жители российского города сами купили 250 килограммов песка и посыпали тротуары

Жители исторического района Санкт-Петербурга самостоятельно купили 250 килограммов песка, чтобы посыпать лед на тротуарах. Как сообщает Znak.com, на такие действия их побудило то, что городские службы не справляются с уборкой.

По данным издания, желающие поучаствовать в акции, которую назвали «Пропесочка», могли прийти с ведрами, мешками, совками и лопатами и взять песок, чтобы раскидать его по улицам. Уточняется, что от россиян требовалось прислать фотоотчеты о проделанной работе.

«Понятно, что это несистемное решение, и все дела, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить», — посетовали жители района в Instagram.

Проблемы с вывозом снега и отходов начались в Санкт-Петербурге в начале зимы. Жители города жалуются на груды отходов во дворах, неочищенные тротуары, а в дни потепления — на огромные лужи. Власти региона признали проблему и объяснили ее медленной работой подрядчиков.