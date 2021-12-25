Губернатор Петербурга заявил о невозможности убрать снег «за один щелчок»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал ситуацию с осадками в городе во время прямой линии. Трансляция велась на странице главы города во «Вконтакте».

«Со снежными бурями, конечно, нужно бороться, но нужно понимать, что за один щелчок весь снег не вывезти из такого сложного мегаполиса», — заявил он, добавив, что в этом случае нужна коллективная работа собственников, отвечающих за данный вопрос.

При этом Беглов подчеркнул, что ответственность за организацию процесса по уборке снега несет губернатор Петербурга. Он уточнил, что за три недели, из города вывезли один миллион кубометров снега.

Глава города также напомнил, что в 2019 году он запретил сбрасывать снег в реки и канавы.

Ранее в декабре актер Иван Краско пожаловался президенту России Владимиру Путину на неубранный снег в Санкт-Петербурге, попросив его помочь с решением проблемы. Народный артист написал главе государства письмо, в котором назвал обстановку в городе невыносимой для жизни.