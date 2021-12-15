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Среда обитания

Оскандалившийся 91-летний актер попросил Путина помочь с уборкой снега

Народный артист Краско пожаловался президенту Путину на неубранный снег в Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Актер Иван Краско пожаловался президенту Владимиру Путину на неубранный снег в Петербурге и попросил помочь с решением проблемы. Об этом сообщает издание «Подъем».

Народный артист написал главе государства письмо, в котором назвал обстановку в городе невыносимой для жизни. Краско отметил, что горожане, особенно пожилые люди, оказались в затруднительной ситуации: прогулка до магазина или аптеки стала для них опасной. «И я, как петербуржец и как немолодой человек, хочу поднять голос в защиту своих сограждан, которые страдают от нерасторопности наших городских властей», — отметил 91-летний актер, известный не только своими ролями, но и чередой скандалов в личной жизни.

Краско также пожаловался на сосульки, свисающие с крыш домов. По его словам, они представляют опасность для жителей города. Актер попросил Путина повлиять на городские власти или прислать в Петербург подмогу, если местное правительство достаточными ресурсами не располагает.

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Директор артиста Вячеслав Смородинов подтвердил, что Краско действительно написал письмо президенту. «Иван Иванович — человек преклонного возраста, ситуация для него хреновая, можно так сказать. Городские службы не действуют. Город утопает в снегу, грязи, а в его возрасте он вынужден всегда находиться дома», — рассказал Смородинов и добавил, что раньше Краско часто прогуливался.

Ранее в декабре заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила привлечь к уборке снега граждан, задолжавших за жилищно-коммунальные услуги. Депутат отметила, что иногда ресурсов коммунальных служб не хватает и в таком случае можно задействовать в снегоуборочных работах граждан-должников. По мнению Разворотневой, среди таких есть не только забывчивые люди, но и реально бедные.

Нина Ташевская
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