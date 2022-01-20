Оценена возможность участия террористов в казахстанских протестах

Cтарший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в интервью «Ленте.ру» оценил возможность участия террористов в беспорядках в Казахстане.

О том, что беспорядки являются террористической атакой, с самого начала заявляли власти Казахстана. По их утверждениям, боевики прибыли в том числе из-за рубежа.

«Мы этого исключать не можем. Но правоохранительные органы должны найти, разоблачить и предъявить общественности этих людей. Казахстанцы воевали в составе ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленте.ру») в Ираке и Сирии. Не исключено, что кто-то из них был на стороне протестующих. Но, опять же, их нужно показать, это единственный способ доказать, что такие утверждения обоснованы», — заявил политолог.

По его словам, уровень исламизации Казахстана повышается, но остается не таким критичным. «Есть уязвимые для пропагандистов радикального ислама слои населения — жители и сел, и пригородов, у которых нет работы и доступа к образованию», — отметил Притчин.

Массовые протесты вспыхнули в Казахстане в начале января из-за резкого повышения цен на газ. Они переросли в массовые беспорядки и были подавлены с участием армии. 10 января президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил на сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что участники беспорядков нападали на морги и увозили «погибших подельников», а также «забирали тела боевиков прямо с поля боя». По его словам, такова практика «международных террористов известного происхождения», которые заметают следы.