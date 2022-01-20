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На Украине назвали дорогу к деэскалации и выходу из кризиса

Украинская оппозиция потребовала отставки президента страны Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала отставки президента страны Владимира Зеленского, заявление опубликовано на сайте фракции.

Представители партии считают, что глава государства преследует исключительно личные цели. Они обвинили его в использовании президентского статуса для обогащения себя и ближайшего окружения. «Отставка Зеленского — самая реальная дорога к деэскалации и выходу из кризиса. Украинский народ уже понял, что, избрав Владимира Зеленского, как и в случае с Петром Порошенко (бывший президент Украины — прим. "Ленты.ру"), наступил на грабли», — назвали в партии путь к снижению напряжения в стране.

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Политики считают, что вместо новой власти страна получила «худшую версию режима Порошенко». По их мнению, на Украине сложился «антинародный режим» и появилось больше коррупции. По мнению членов партии, действующий президент Украины не выполнил свое главное обещание — установить в государстве мир.

Ранее украинский политолог Андрей Золотарев предрек Зеленскому досрочную отставку. Эксперт считает, что Зеленскому необходимо не допустить веерных отключений электроэнергии и повышения тарифов для граждан, иначе это может привести к его внезапной отставке.

Алия Шарафутдинова
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