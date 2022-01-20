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Иммунолог оценил возможность заразиться омикрон-штаммом коронавируса на улице

Иммунолог Костинов: заразиться омикроном на улице можно в теплую погоду

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Заразиться омикрон-штаммом коронавируса на улице можно, но это зависит от ситуации. Так оценил возможность инфицирования южноафриканским вариантом вируса заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, доктор медицинских наук Михаил Костинов, сообщает издание «Аргументы и факты».

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По его словам, вероятность инфицирования на улице повышается при теплой погоде, потому что низкие температуры для вируса губительны. На менее интенсивную передачу вируса также влияют осадки — дождь, снег и изморозь «прибивают» COVID-19 к земле.

«Если человек проходит мимо и вы находитесь вблизи друг друга считаные секунды даже на небольшом расстоянии, шансы заражения невелики. Если вы остановитесь, поздороваетесь и переброситесь с ним парой фраз, они значительно выше» , — сказал иммунолог.

Он добавил, что заразиться омикрон-штаммом можно, если на открытом воздухе стоящий рядом человек будет кашлять.

Ранее ученый-генетик Дмитрий Прусс заявил, что омикрон-штамм стал иначе влиять на органы пациентов с COVID-19. В отличие от дельты, вирус атакует средние дыхательные пути, а не стремится проникнуть в легкие, объяснил он.

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Анастасия Шейкина
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