Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Apple призвала срочно обновить iPhone

Apple перестала поддерживать iOS 14 патчами безопасности

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Apple призвала пользователей обновить свои iPhone до версии iOS 15. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Американская компания перестала предлагать обновление iOS 14.8.1 для смартфонов бренда. Вместо актуального апдейта операционной системы прошлого поколения Apple заявила о необходимости обновлять аппараты до iOS 15, вышедшей осенью 2021 года. Таким образом, технические специалисты компании намекают на то, что смартфоны на базе iOS 14 больше не будут получать поддержки с точки зрения безопасности.

По словам журналистов медиа, в решении Apple заключено противоречие. «Предоставление пользователям доступа к iOS 14 кажется нам разумным компромиссом», — пишут они. Авторы заметили, что вместо этого компания ставит своих потребителей перед фактом, что предыдущая версия ОС больше не получит апдейты безопасности.

В материале говорится, что Apple должна быть более последовательной в своих заявлениях, так как ранее ее представители обещали поддержку пользователей iOS 14 обновлениями безопасности. Например, потребители iPhone на базе iOS 12 прекратили получать поддержку лишь в конце 2021 года. При этом релиз iOS 12 состоялся в 2018 году, а iOS 14 — в 2020 году.

В октябре Apple выпустила новую версию iOS и призвала всех пользователей загрузить и установить последнее обновление. В частности, апдейт устраняет уязвимость, которая позволяет выполнить произвольный код с привилегиями ядра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Госсекретарь США раскрыл детали разговора Путина и Буша об Украине в 2008 году
Пожизненно осужденный россиянин сознался в совершенной в 1998 году серии убийств
ВГТРК оштрафовали из-за БДСМ-сессии в эфире программы «60 минут»
Apple призвала срочно обновить iPhone
Девушка потратила пять миллионов рублей ради внешности Барби
Мужчина на 67 лет отказался от мытья из-за страха быть убитым
Байден рассказал о последствиях эскалации конфликта на Украине
«Челси» попытался выкупить собственного футболиста из аренды и потерпел неудачу
Стало известно об искалечивших полсотни пациентов врачах в роддоме на Кавказе
Законодатели США назвали республики Донбасса террористическими организациями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter