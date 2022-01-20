США обсудили помощь Украине с «Бухарестской девяткой»

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил ситуацию вокруг Украины с представителями «Бухарестской девятки», говорится на сайте Белого дома.

Как уточнили в офисе Салливана, в «Бухарестскую девятку» входят страны восточного фланга НАТО: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония. Советник американского лидера на переговорах также коснулся контактов с Россией и военной помощи Украине.

Американская сторона проинформировала дипломатов об усилиях США «в отношении дестабилизирующего наращивания военных сил России вдоль границ Украины». Салливан рассказал о предстоящей встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Страны подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, в том числе через продолжение оказания содействия в сфере обороны», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, советник президента США обсудил ситуацию вокруг России и Украины с японской стороной.

Ранее президент США Джо Байден назвал якобы возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы. Несмотря на заявление Запада о подготовке «вторжения» на Украину, Москва неоднократно опровергала эти предположения. В Кремле уточнили, что Россия не намерена нападать на другие государства.