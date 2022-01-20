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Пульмонолог сравнил вред от вейпов и сигарет

Пульмонолог Овечкин: не стоит запрещать вейпы, так как сигареты вреднее

Фото: CDC / Unsplash

Электронные системы доставки никотина не так вредны, как обычные сигареты, считает врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. В разговоре с «Лентой.ру» Он выступил против инициативы о запрете продажи вейпов.

Да, легкая доступность позволяет распространяться вейпам среди подростков, нельзя умалчивать сей факт. Но люди, которые перешли на вейпы с обычных сигарет, скорее всего, будут вынуждены вернуться к ним, а это гораздо вреднее. Сигареты вызывают рак легких, рак гортани, рак губы, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ)

Вячеслав Овечкинврач-пульмонолог

В России вейпы приравняли к сигаретам, но их реальный вред пока не до конца оценен, уверен врач. В этой области пока проведено слишком мало исследований.

По словам пульмонолога, существует заболевание EVALI, связанное с поражением легких в результате курения вейпов. Оно уже несколько лет регистрируется в США, тем не менее до сих пор неясно, какой именно компонент курительного устройства его вызывает.

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«Естественно, нужны исследования. У нас здравоохранение не так четко это отслеживает. В США регистрируются 10-50 летальных исходов в год, но при этом их никто не запрещает. У нас был зарегистрирован случай в Морозовской клинике, 17-летний подросток, его вылечили. Не так давно было острое отравление электронными сигаретами с летальным исходом в России, больше не зарегистрировано», — отметил врач.

Ранее депутаты Государственной Думы от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России.

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Екатерина Смирная
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