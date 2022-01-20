В России подготовили законопроект о полном запрете продажи вейпов

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Текст проекта разместил один из авторов инициативы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Авторами законопроекта являются также зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев и глава комитета по регполитике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Депутаты отметили, что продажи вейпов в стране стремительно растут. По их данным, в 2020 году продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака составили около 47 миллиардов рублей, а объем нелегального рынка в рунете — 6,5 миллиона рублей. Парламентарии опасаются, что к следующему году оборот данных средств может увеличиться в пять раз.

В России вейпы разрешено продавать только в специализированных магазинах. Авторы законопроекта считаются, что эта продукция становится «своего рода "лазейкой" в мир никотиновой зависимости», особенно для молодых людей, которых привлекает «модный дизайн электронных гаджетов».

Ранее стало известно, что 12-летний мальчик скончался в Бийске после курения вейпа. Еще две девочки были госпитализированы в критическом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

12 января врач-пульмонолог Нелли Бахарева заявила, что токсичность вейпа не выше, чем у обычных сигарет, а смерть от вдыхания паров испарителя может наступить только из-за серьезных сопутствующих заболеваний.