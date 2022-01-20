Украинский депутат оценил санкции США против себя

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин на своей странице в Facebook оценил санкции США против себя. По мнению парламентария, они введены из-за его вклада в борьбу с внешним управлением на Украине.

«Похоже, ситуация достигла того уровня абсурда в международных отношениях, когда санкции Минфина США становятся критерием серьезности вклада в борьбу с системой внешнего управления на Украине», — указал политик.

Волошин полагает, что новые рестрикции — это очередное свидетельство линии, ведущей в войне, которую проводят Соединенные Штаты на Украине. Он обратил внимание на то, что 25 января временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин собирает американских граждан, находящихся на территории страны, для инструктажа.

По мнению депутата, речь пойдет об эвакуации, поэтому его это волнует гораздо больше любых санкций. Парламентарий добавил, что считает себя проблемной целью для финансовых санкций, поскольку не является богатым человеком, не располагает счетами и недвижимостью за рубежом.

Ранее 20 января Минфин США ввел санкции против четырех граждан Украины, якобы связанных с Россией и участвовавших в организации неких «действий, причиняющих вред за рубежом». В санкционный список попали бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной Рады от ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин, а также экс-депутат Владимир Олейник. Официальный Вашингтон считает, что перечисленные люди работают на ФСБ.

