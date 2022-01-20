Курс биткоина вырос после «репрессий» в России

Курс биткоина 20 января растет на 2,1 процента, свидетельствуют данные CoinGecko. На максимуме стоимость превышала 43 500 долларов, к моменту написания новости цена составляла 43 234 доллара.

Стоимость стала увеличиваться днем после появления информации о планах российского Центробанка, который задумал «репрессии» против криптовалют. Регулятор выпустил доклад , в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами.

Регулятор настаивает, что такие активы влекут за собой значительные риски для российского финансового рынка. Граждане, как поясняет ЦБ, могут потерять свои вложения, а сама криптовалюта похожа на пирамиды, поскольку зависит от информационного фона. Видит регулятор и опасность для рубля из-за возможного оттока средств.

При этом директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова уточнила, что предложение Центробанка об ужесточении регулирования не касается права физических лиц на владение такими активами и инвестиции в них, запрет коснется только использования в этих целях российской финансовой инфраструктуры. Детали инициативы во время пресс-конференции на YouTube-канале ЦБ уточнила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова.