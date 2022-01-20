Российские воспитательницы «отбили» ребенка у похитителя

В Иркутске две воспитательницы детского сада заметили, что неизвестный пытается похитить ребенка. Они кинулись ему на помощь, «отбили» малыша у преступника и спасли ему жизнь, сообщает «Комсомольская правда» (КП).

Женщины вышли вынести мусор, пока у детей был тихий час, и обнаружили странную картину: возле одного из подъездов мужчина тащил за собой шестилетнего ребенка, который наотрез отказывался с ним идти. Они решили подойти и разобраться в сложившейся ситуации. Вступив с мужчиной в диалог, они узнали в нем местного алкоголика, который часто находился в этом дворе в пьяном виде. Сам он уверял, что ведет домой племянника.

Оказалось, что злоумышленник схватил шестилетнего мальчика, оставшегося одного на улице, пока его мать на несколько минут поднялась для того чтобы оставить дома тяжелые пакеты. Россиянина задержали. В полиции он заявил, что хотел всего лишь «накормить и обогреть» ребенка.

Ранее стало известно, что ребенок, которого 24 сентября похитила сиделка Виктория Айметдинова в городе Заводоуковск, найден в лесу мертвым. Няню задержали. Причина смерти ребенка пока неизвестна.