Взрыв произошел на российском заводе

Три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Новосибирской области, Об этом сообщает в четверг, 20 января, РЕН ТВ.

Уточняется, что во время заправки холодильной установки на российском заводе рванул азот. Также обрушилась одна из стен.

О состоянии пострадавших граждан данных пока нет.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске. В результате ЧП погиб один человек.

Кроме того, проводилась эвакуация людей.