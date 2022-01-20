Взрыв произошел на российском заводе
РЕН ТВ: три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Новосибирской области
Три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Новосибирской области, Об этом сообщает в четверг, 20 января, РЕН ТВ.
Уточняется, что во время заправки холодильной установки на российском заводе рванул азот. Также обрушилась одна из стен.
О состоянии пострадавших граждан данных пока нет.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске. В результате ЧП погиб один человек.
Кроме того, проводилась эвакуация людей.