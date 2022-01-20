Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Взрыв произошел на российском заводе

РЕН ТВ: три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Новосибирской области

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Новосибирской области, Об этом сообщает в четверг, 20 января, РЕН ТВ.

Уточняется, что во время заправки холодильной установки на российском заводе рванул азот. Также обрушилась одна из стен.

О состоянии пострадавших граждан данных пока нет.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске. В результате ЧП погиб один человек.

Кроме того, проводилась эвакуация людей.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обращение коммунистов о признании ДНР и ЛНР
Польский солдат пересек границу Польши и Белоруссии
России предрекли более длинную по сравнению с Европой волну омикрона
Взрыв на строящемся космодроме SpaceX попал на видео
Появились подробности взрыва на российском заводе
Доставка задержанного за убийство блогера в кабинет следователя попала на видео
США анонсировали крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом
Женщину приговорили к смертной казни за сообщения в WhatsApp
Раскрыт многомиллионный гонорар Градского за шоу «Голос»
Фигуранту дела о «посольском кокаине» вынесли приговор
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter