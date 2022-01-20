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83-килограммовая женщина сбросила 18 килограммов и раскрыла один секрет успеха

Женщина за год похудела на 18 килограммов благодаря прогулкам и диете

Фото: Unsplash

Жительница индийского города Гургаон, штат Харьяна, за год и два месяца похудела на 18 килограммов благодаря прогулкам и диете. Один секрет ее успеха раскрыло издание Times of India.

37-летняя Прия Тивари начала набирать вес после свадьбы. Со временем ей перестала подходить любимая одежда. Впоследствии у женщины диагностировали проблемы с щитовидной железой. У индианки началось ожирение, которое повлекло множество осложнений для здоровья. На пике вес женщины составлял 83,2 килограмма.

Она решила изменить образ жизни и избавиться от лишних килограммов. «Похудение не произошло мгновенно. Я не принимала волшебную пилюлю, мне пришлось тяжело работать, чтобы добиться успеха», — подчеркнула женщина. Благодаря подходящей диете и ежедневным часовым прогулкам Тивари сумела вернуть вес в норму. За год и два месяца индианке удалось сбросить18 килограммов.

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Теперь на завтрак женщина съедает рис с овощами, либо бутерброд с арахисовым маслом, либо яблочный коктейль и кусочек хлеба. Иногда Тивари выбирает кукурузные хлопья с обезжиренным молоком или омлет без желтка. На обед индианка предпочитает любые овощи, лепешку и салат, или рис и суп-пюре из бобовых, пасту, или бургер без сыра. На ужин женщина выбирает насыщенные белками продукты: сою или сыр на гриле, вегетарианские хинкали на пару, суп, салат с сыром или лепешку с пажитником. Иногда она позволяет себе также съесть бургер, пиццу или лапшу. Перед тренировкой женщина съедает столовую ложку арахисового масла, а после — два отварных яйца.

Кроме того, индианка начала пить достаточное количество воды и научилась отказываться от нездоровой пищи. В качестве тренировки Тивари каждый день ходит на прогулки длительностью от 45 минут до часа.

«Для меня секретом успеха стал принцип: одно небольшое изменение за раз. Я получала планы питания от моего диетолога, которые зависели от моего расписания и состояния здоровья. Благодаря изменению пищевых привычек и оживленной ходьбе я избавилась от лишних килограммов», — пояснила индианка.

Когда Тивари увидела результаты, которые повлекли эти изменения, она уже не могла вернуться к прежнему образу жизни. «Один из самых простых способов сохранить мотивацию — посмотреть на свои старые фотографии и увидеть, как сильно удалось изменить все в лучшую сторону», — сказала она.

Женщина отметила, что стимулом для похудения стал ее сын. «Ему три года, и я хочу, чтобы он гордился своей матерью. Он не должен стесняться, когда я прихожу в школу и когда он знакомит меня с друзьями», — пояснила Тивари. Индианка подчеркнула, что нельзя похудеть за пару дней. Необходима концентрация и мотивация. «Более того, нужно быть последовательным и терпеливым, чтобы увидеть изменения, которые произойдут в организме», — заявила она.

Ранее сообщалось, что весившая 122 килограмма жительница новозеландского города Окленд похудела на 30 килограммов за семь месяцев тайком от мужа и удивила его при встрече. Валентайн подчеркнула, что похудеть ей в равной мере помогли диета и занятия спортом.

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Алиса Дмитриева
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