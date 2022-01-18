122-килограммовая женщина похудела на 30 килограммов и удивила мужа при встрече

Весившая 122 килограмма жительница новозеландского города Окленд похудела на 30 килограммов за семь месяцев тайком от мужа и удивила его при встрече. Об этом сообщает Newstalk ZB.

Мать Сары Валентайн, живущая в Англии, перенесла инсульт и упала с лестницы в своем доме. Валентайн поехала к ней, чтобы обеспечить ей необходимый уход. Женщина провела в Англии семь месяцев.

В это время подруга предложила новозеландке сесть на разработанную в Кембридже диету 1:1, которой придерживалась сама. Валентайн была поражена тому, насколько быстро ей удалось сбросить лишний вес.

«За первую неделю я похудела на 4,5 килограмма и не поверила своим глазам», — заявила новозеландка. После этого она продолжила худеть и в конце концов решила удивить своего мужа. Женщина специально использовала ухищрения с камерой во время видеозвонков, чтобы мужчина ничего не заподозрил. «Я намеренно делала непривлекательные видео и пыталась опускать лицо вниз», — сказала она.

Валентайн подчеркнула, что похудеть ей в равной мере помогли диета и занятия спортом. Теперь она весит 90 килограммов. «Это удивительно. Я могу бегать, могу ходить, могу прыгать, а еще я сдала экзамен и сама стала кембриджским консультантом по похудению. Я хочу помогать людям делать то же самое, что удалось мне, и буду делать это в Новой Зеландии», — рассказала женщина.

Валентайн удалось забронировать место на карантине, и она смогла вернуться домой. Женщина провела на карантине в специальном отеле десять дней. Ее муж, сын и лучший друг ждали снаружи, когда она вышла из отеля «Я так нервничала. Я не знала, что делать. Было очень сложно быть немного нечестной», — отметила Валентайн.

Муж женщины Брайан Шрайдер догадывался, что жена готовит ему какой-то сюрприз, но не знал, в чем именно он будет заключаться. Когда Валентайн вышла на улицу, пара недоверчиво посмотрела друг на друга, после чего обнялась. «Мне пришлось приглядеться повнимательнее. Это Сара, но это не Сара. О боже, то, что она сделала, это удивительно! А главное — это так полезно для здоровья и самочувствия! У меня снова поразительная жена!» — заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что житель британского города Бирмингем, сумевший сбросить 44 килограмма за семь месяцев, поделился одним неожиданным методом похудения, который он использовал. Шесть дней в неделю мужчина каждое утро по часу играл в Ring Fit Adventure на консоли Nintendo Switch и к июлю 2020 года похудел до 56 килограммов.