Мужчина сбросил 44 килограмма и поделился одним неожиданным методом похудения
Житель британского города Бирмингем, сумевший сбросить 44 килограмма за семь месяцев, поделился одним неожиданным методом похудения, который он использовал. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Хотя в юности 27-летний Мэтт Пенцер не жаловался на избыточный вес, после свадьбы мужчина начал стремительно полнеть. Этому способствовало то, что у него не было работы, и он жил у тещи, которая кормила его как на убой. Каждый день британец потреблял от 3,5 до 4,5 тысячи килокалорий и вскоре стал весить больше 100 килограммов. Он вспоминает, что первого января 2020 года посмотрел на свое свисающее пузо и подумал: «Я не хочу остаться таким навсегда».
После этого Пенцер решил поменять рацион. Он стал есть меньше хлеба, отказался от чипсов, печенья и газировки, а его завтрак состоял из единственного яблока и банана. Следить за питанием помогало приложение MyFitnessPal. К марту 2020 года он сбросил первые 12 килограммов. Чтобы худеть дальше, требовалось не только правильное питание, но и физическая активность, а все спортзалы закрылись из-за локдауна. Тогда Пенцер решил тренироваться при помощи игры Ring Fit Adventure для консоли Nintendo Switch. Она отслеживает движения игрока при помощи специального контроллера и может использоваться для физических упражнений.
Шесть дней в неделю мужчина каждое утро по часу играл в Ring Fit Adventure и к июлю 2020 года похудел до 56 килограммов. «Я — доказательство того, что похудеть можно и без дорогостоящего абонемента на фитнес, — говорит Пенцер. — Достаточно Nintendo Switch». Он по-прежнему продолжает следить за своим питанием и не набирает вес, но к игре с тех пор больше не прикасался.
Ранее сообщалось, что житель Лондона рассказал, как похудел за три месяца, отказавшись от пива, подсчета калорий и строгих ограничений. Разнообразное питание без строгих ограничений помогло мужчине быстро сбросить 25 килограммов.