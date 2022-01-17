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Мужчина сбросил 44 килограмма и поделился одним неожиданным методом похудения

Житель Бирмингема сбросил 44 килограмма за семь месяцев благодаря Nintendo Switch

Фото: Matt Penzer

Житель британского города Бирмингем, сумевший сбросить 44 килограмма за семь месяцев, поделился одним неожиданным методом похудения, который он использовал. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Хотя в юности 27-летний Мэтт Пенцер не жаловался на избыточный вес, после свадьбы мужчина начал стремительно полнеть. Этому способствовало то, что у него не было работы, и он жил у тещи, которая кормила его как на убой. Каждый день британец потреблял от 3,5 до 4,5 тысячи килокалорий и вскоре стал весить больше 100 килограммов. Он вспоминает, что первого января 2020 года посмотрел на свое свисающее пузо и подумал: «Я не хочу остаться таким навсегда».

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После этого Пенцер решил поменять рацион. Он стал есть меньше хлеба, отказался от чипсов, печенья и газировки, а его завтрак состоял из единственного яблока и банана. Следить за питанием помогало приложение MyFitnessPal. К марту 2020 года он сбросил первые 12 килограммов. Чтобы худеть дальше, требовалось не только правильное питание, но и физическая активность, а все спортзалы закрылись из-за локдауна. Тогда Пенцер решил тренироваться при помощи игры Ring Fit Adventure для консоли Nintendo Switch. Она отслеживает движения игрока при помощи специального контроллера и может использоваться для физических упражнений.

Шесть дней в неделю мужчина каждое утро по часу играл в Ring Fit Adventure и к июлю 2020 года похудел до 56 килограммов. «Я — доказательство того, что похудеть можно и без дорогостоящего абонемента на фитнес, — говорит Пенцер. — Достаточно Nintendo Switch». Он по-прежнему продолжает следить за своим питанием и не набирает вес, но к игре с тех пор больше не прикасался.

Ранее сообщалось, что житель Лондона рассказал, как похудел за три месяца, отказавшись от пива, подсчета калорий и строгих ограничений. Разнообразное питание без строгих ограничений помогло мужчине быстро сбросить 25 килограммов.

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Олег Парамонов
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