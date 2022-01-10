Мужчина отказался от пива и подсчета калорий и сбросил 25 килограммов

Житель Лондона по имени Джеймс рассказал, как похудел на 25 килограммов за три месяца, отказавшись от пива, подсчета калорий и строгих ограничений. Его историю публикует Express.

По словам Джеймса, его вес начал увеличиваться в средней школе, а к 26 годам достиг отметки в 127 килограммов. Увидев трехзначную цифру на весах, британец принял решение кардинально изменить жизнь. Мужчина объяснил, что ему трудно даются плавные перемены, и потому резко начал строгий подсчет калорий.

Джеймс съедал 1500 килокалорий в день и вскоре сбросил 32 килограмма. Он признался, что правильным его питание можно было назвать с трудом: он не завтракал, ел сэндвичи и пил много пива. Похудев, мужчина быстро вернулся к привычному образу жизни и вскоре вновь набрал сброшенные килограммы. После еще нескольких подобных попыток он решил попробовать другие методы похудения и отказался от пива и подсчета калорий.

В течение трех месяцев британец ел на завтрак греческий йогурт с фруктами. В обеденном меню был суп-пюре на кокосовом молоке, а ужинал Джеймс чоризо с тушеными бобами. Разнообразное питание без строгих ограничений помогло мужчине сбросить 25 килограммов.

«Самое приятное, что у моих детей появилась новая версия их отца. Я больше не просыпаюсь с похмельем в выходные, поэтому мы проводим больше времени вместе, и теперь я провожаю их на занятия по плаванию. Мое похудение положительно сказалось на наших с ними отношениях», — отметил британец и добавил, что жена вдохновилась его историей и пересмотрела свое отношение к питанию.

Ранее сообщалось, что весивший 297 килограммов житель Кейптауна, ЮАР, оказался прикован к постели из-за лишнего веса, обрел способность ходить и встал с дивана благодаря кетодиете. Мужчина регулярно тренируется и больше не хочет есть нездоровую пищу.