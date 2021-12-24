297-килограммовый мужчина похудел до 208 килограммов и смог встать с дивана

Весивший 297 килограммов житель Кейптауна, ЮАР, оказался прикован к постели из-за лишнего веса, обрел способность ходить и встал с дивана благодаря кетодиете. Об этом сообщает издание You.

Норман Нел и его жена Малани, которым сейчас 42 года, около десяти лет назад остались без работы после того, как компания, где они работали административными служащими, неожиданно закрылась. Супруги не смогли найти новое место и начали заедать стресс. Окружающие стали говорить Нелу, что он набрал лишний вес, и, чем больше таких замечаний он слышал в свой адрес, тем глубже он впадал в депрессию, и тем больше ел.

Вес жителя ЮАР достиг 297 килограммов. Мужчина сел на экстремальную детокс-диету, которая серьезно нарушила обмен веществ в его организме. В результате Нел похудел на 67 килограммов за 73 дня. Спустя три месяца его госпитализировали с серьезным обезвоживанием, нехваткой магния и белка и дисбалансом электролитов, из-за которого он не мог ходить.

Житель ЮАР провел в больнице три недели, и его мышцы ослабли еще сильнее. Он оказался прикован к постели и почти ничего не мог делать самостоятельно. В таком состоянии мужчина провел пять лет. Нел оказался зависим от жены и 15-летней дочери Микайлы.

Малани нашла работу кредитным контролером. Когда она вышла на работу, а Микайла пошла в школу, он целыми днями был дома один и не мог даже повернуться на бок. В конце концов, врачи диагностировали у мужчины диабет второго типа и грыжу.

Нел нашел страницу компании, которая занимается производством диетической еды, и попросил жену связаться с ее владелицей. Та собрала команду волонтеров, которые консультировали Нела, проводили с ним тренировки, кормили и оказывали медицинскую помощь.

Когда команда предоставила Нелам необходимую для здорового образа жизни информацию, семья села на низкоуглеводную диету. Нел начал питаться трижды в день. Основу его рациона составили овощи, мясо, лапша ширатаки и рис. «Я понял, что это не диета, а образ жизни. В первую неделю я хотел сбросить 10 килограммов, но теперь я понимаю, что это так не работает», — пояснил мужчина.

Он начал диету, когда весил 234 килограмма, а сейчас его вес составляет 208 килограммов. Недавно африканцу впервые удалось встать. Теперь он снова может сидеть и делать приседания, чего он не мог много лет. Мужчина носит пояс от грыжи и сможет прекратить лечение от диабета, если состояние его здоровья улучшится.

Нел регулярно тренируется и больше не хочет есть нездоровую пищу. Он столкнулся с головной болью и головокружением, так как его тело адаптируется к изменениям. Мужчина планирует похудеть до 120-160 килограммов. Африканец хочет навестить отца, когда ему позволит здоровье, и побаловать жену и дочь, которые постоянно поддерживали его. Малани тоже похудела со 111 до 91 килограмма.

Ранее сообщалось, что весивший 100 килограммов житель индийского города Нью-Дели похудел на 20 килограммов благодаря бегу трусцой и ежедневной ходьбе. Мужчина понял, что вера в себя и поставленные цели — это самое главное.