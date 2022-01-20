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Иммунолог назвал наиболее защищенную от омикрона категорию россиян

Иммунолог Болибок: сделавшие прививку в последние три месяца наиболее защищены от омикрона

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Люди, которые сделали прививку от COVID-19 в последние три месяца, наиболее защищены от омикрон-штамма коронавируса. Такую категорию россиян назвал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, его слова приводит Ura.ru.

«Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре. Люди массово на предприятиях вакцинировались, и их можно поздравить с тем, что они сейчас имеют достаточно мощную защиту от омикрона», — сказал специалист.

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Он отметил, что у этих людей при заражении омикроном максимум, что может произойти — возникновение инаппарантной инфекции, которая характеризуется отсутствием клинических признаков заболевания. Однако от этого иммунитет только укрепится.

В свою очередь вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков подчеркнул, что защита от COVID-19 достигает пика через три недели после принятия второго компонента прививки.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в России сейчас ведется разработка и клинические испытания ряда новых препаратов для лечения коронавирусной инфекции. По его словам, препараты, которые уже включены в методические рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, применимы как в случае со штаммом дельта, так и с омикроном.

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Никита Абрамов
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