Блогерша назвала дешевый спортивный бра заменой пластики груди

Популярная блогерша нашла способ улучшить форму груди без хирургического вмешательства и поделилась лайфхаком в соцсети. Соответствующий ролик появился на платформе TikTok.

Британский инфлюэнсер Джоди Мэй (Jodie May) опубликовала видео, в котором посоветовала подписчикам приобрести набор спортивных бра в дешевом универмаге Primark. Отмечается, что стоимость пары топов оранжевого и серого цветов с учетом скидки составляет четыре фунта стерлингов (415 рублей).

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что упомянутая вещь приподнимает ее грудь, тем самым улучшая ее форму. Кроме того, в ролике она назвала бра заменой пластической операции по увеличению груди. «Бегите в Primark, пока я не скупила все комплекты этих топов», — пошутила Мэй в посте.

Публикация знаменитости стала вирусной и набрала почти 120 тысяч просмотров. Зрители поблагодарили ее за совет в комментариях. «Мне нужно срочно купить эту вещь», «Я выбегаю», «Четыре фунта — это просто супер сделка», «Я правда в шоке!», «Твоя грудь действительно выглядит потрясающе», «Спасибо тебе!» — высказывались юзеры.

В ноябре 2021 года популярному у женщин фену Dyson нашли бесплатную замену. Девушка с никнеймом mypawfectfamily объяснила, что многие люди хвалят ее прическу и думают, что она создает ее, используя специальные насадки знаменитого фена. Однако блогерша призналась, что на самом деле применяет для укладки волос обычную футболку, добиваясь с ее помощью такого же эффекта, как от стайлера Dyson.