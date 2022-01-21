Самолет развернули через час после взлета из-за действий нетрезвой пассажирки

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Майами в Лондон, развернулся в воздухе через час после взлета и вернулся в аэропорт из-за действий пассажирки первого класса. Подробности случившегося публикует Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 19 января. Как стало известно, одна из туристок, находясь во время полета в нетрезвом состоянии, устроила дебош на борту лайнера из-за нежелания использовать индивидуальное средство защиты.

Очевидцы рассказали, что члены экипажа предложили на выбор 40-летней путешественнице несколько видов защитных масок, однако ни одна из них ей не понравилась. Женщина начала нецензурно выражалась в адрес бортпроводников и оскорблять их.

После приземления самолета в аэропорту Майами правонарушительницу задержали полицейские. Авиакомпания внесла ее в черный список и запретила в дальнейшем пользоваться услугами перевозчика.

Ранее 19 января балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете во время перелета с Мальдивских островов в Москву. Артистка на протяжении шести часов полета скандалила с бортпроводниками из-за отказа надеть маску. В отношении знаменитости составлено два протокола об административных правонарушениях.