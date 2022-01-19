В МВД прокомментировали скандал с Волочковой на борту самолета

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете во время возвращения с Мальдивских островов в Москву. Из-за случившегося ей грозит до 15 суток ареста и штраф. Об инциденте и его причинах пишет Star Hit. Скандал на борту также прокомментировали в управлении МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Причиной скандала стал отказ Волочковой надеть маску

Во вторник, 18 января, артистка вместе со спутником Сергеем возвращалась в Москву с Мальдивских островов. По информации издания, балерина на протяжении шести часов полета скандалила с бортпроводниками из-за требования надеть маску. После того как самолет прибыл в столичный аэропорт Шереметьево, на борт воздушного судна поднялись сотрудники правоохранительных органов, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Цирк продолжался долго. Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе пассажирка рейса

Пассажиры самолета рассказали свою версию произошедшего

Позже в сети появилось видео скандала — на кадрах запечатлено, как Волочкова со спущенной на подбородок маской выясняет отношения с нарядом полиции. Балерина снимала происходящее на мобильный телефон.

При этом пассажиры самолета утверждают, что артистка находилась в нетрезвом виде. По словам туристки Юлии Куреповой, знаменитость не только отказывалась соблюдать масочный режим, но и некорректно себя вела. «Случилось то, что Анастасия не просто не соблюдала правила, она начала ругаться. Когда ее попросили надеть маску, она начала жутко спорить», — пояснила Курепова.

Попутчики и бортпроводники неоднократно пытались успокоить Волочкову, однако артистка продолжала спорить, громко смеяться и привлекать к себе внимание. «Это все было как цирк, как шоу. Вполне возможно, что она и нетрезвая была. Не могу сказать, что она была очень сильно пьяная», — отметила пассажирка.

Экипаж изъял у балерины бутылку джина во время полета

Как стало известно «Пятому каналу», после скандала экипаж воздушного судна изъял у Волочковой бутылку джина. Помимо прочего сотрудники авиакомпании отметили вызывающее поведение балерины — по их словам, прима называла бортпроводников прислугой.

Было видно, что она пьяная. До этого спокойно сидела, фотографировалась с детьми и вела себя адекватно. Когда попросили надеть маску, начала буянить. К ней после вышел капитан, провел беседу. Она не хамила, не дерзила ему очевидцы произошедшего

Директор Анастасии Волочковой Светлана Герасимова также высказалась по поводу новых подробностей скандального случая. Так, она заявила, что балерина никогда не летает трезвой из-за аэрофобии.

Волочкова захотела подать на бортпроводника в суд

Позже Волочкова заявила, что будет судиться с бортпроводником. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — пообещала бывшая прима.

По словам артистки и ее спутника Сергея, спровоцировал конфликт именно сотрудник авиакомпании. Балерине принесли кофе, после чего она спустила маску и начала пить. В этот момент к ней подошел бортпроводник с камерой в руках и заявил, что на знаменитости не было маски.

Балерина и ее спутник записали большой комментарий с объяснениями

Из-за инцидента Волочкова и ее спутник оказались в отделении полиции, однако балерина не признает своей вины. По ее версии, причиной недопонимания с бортпроводниками стала не маска, а то, что артистка уступила место в самолете.

«Она [стюардесса] взяла меня за руку, просто реально схватила. Меня просто хотят взять в плен», — раскритиковала действия членов экипажа Волочкова.

«Мне до ***** эти люди, потому что у меня кальян сейчас стоит на столе дома. Все нормально. Нас дома ждет любимый котик», — поделилась первыми эмоциями от пережитой ситуации артистка.

Также балерина вместе с возлюбленным Сергеем записала на видео большой комментарий по поводу скандального случая и опубликовала его в личном Instagram-аккаунте. По ее словам, она взяла места у аварийного выхода, чтобы иметь больше пространства для ног. Также она отметила, что к ней постоянно подходили фотографироваться пассажиры с детьми, при этом большая часть туристов в самолете была без масок.

По мнению балерины, конфликт спровоцировал бортпроводник, который требовал надеть маску даже во время употребления напитков. «Ну, вкратце: опустили маску, чтобы попить кофе. Съемка, полиция, участок — все! Больше объяснять ничего не нужно, это провокация чистой воды», — считает Сергей.

В МВД на Волочкову составили два протокола о правонарушениях

После произошедшего управление МВД на транспорте по ЦФО обвинили знаменитость в оскорблении сотрудников полиции в аэропорту Шереметьево, а также составили на нее два протокола за мелкое хулиганство и отсутствие маски на борту воздушного судна. Знаменитости грозит арест до 15 суток, а также штраф до 30 тысяч рублей.

В пресс-службе заявили, что во время скандала артистка была пьяна. «Гражданка 1976 года рождения, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты», — пояснили в управлении.

Также в МВД отметили, что по прибытии в дежурную часть балерина вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении должностных обязанностей.