Летевшая в одном самолете с Волочковой пассажирка раскрыла подробности скандала

Летевшая в одном самолете с российской балериной Анастасией Волочковой пассажирка Юлия Курепова раскрыла подробности устроенного артисткой скандала на борту. Об этом пишет РЕН ТВ.

По словам очевидицы, знаменитость не только отказывалась надевать маску в воздушном судне, но и некорректно себя вела. «Случилось то, что Анастасия не просто не соблюдала правила, она начала ругаться <...> Когда ее попросили надеть маску, она начала жутко спорить», — пояснила Курепова.

Женщина добавила, что пассажиры самолета и бортпроводники многократно пытались успокоить Волочкову. «К ней подходил один, второй, третий <...> Несколько часов во время полета она постоянно с кем-то спорила, громко смеялась, привлекала к себе внимание», — рассказала она.

Также очевидица добавила, что артистка снимала подробности устраиваемого ею скандала на телефон. «Это все было как цирк, как шоу, — отметила пассажирка. — Вполне возможно, что она и нетрезвая была. Не могу сказать, что она была очень сильно пьяная».

Ранее Волочкова заявила, что будет судиться с бортпроводником. По словам артистки и ее спутника Сергея, именно стюард спровоцировал конфликт. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — пообещала балерина.

До этого стало известно, что артистка на протяжении шести часов полета с Мальдивских островов в Россию скандалила со стюардами из-за отказа надеть защитную маску.