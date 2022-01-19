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Волочкова решила засудить стюарда после скандала в самолете

Анастасия Волочкова обвинила бортпроводника в клевете и пообещала обратиться в суд

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова, оказавшаяся в центре скандала из-за отказа надеть маску на борту самолета, заявила, что будет судиться с бортпроводником. Об этом она заявила «Известиям».

По словам артистки и ее спутника Сергея, именно стюард спровоцировал конфликт. Мужчина рассказал, что принес кофе, после чего Волочкова спустила маску и начала его пить. В этот момент к ним подошел стюард Иван с камерой в руках, заявил, что на Волочковой не было маски, и «начал грубить, вытягивать на конфликт».

После приземления Волочкова провела в отделении полиции пять часов. «Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — пообещала балерина.

Ранее Волочкова заявила, что ее доставили в полицию не из-за маски. «Меня задержали за то, что я ребенку уступила место в самолете», — объяснила она повод и уточнила, что маску всегда носит с собой.

До этого сообщалось, что артистка на протяжении шести часов полета с Мальдивских островов в Россию скандалила со стюардами из-за отказа надеть защитную маску. Mash утверждает, что Волочкова находилась в нетрезвом виде.

Марина Совина
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