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Посол России обвинил США в желании свести дискуссию к «агрессии»

Посол РФ Антонов заявил, что обвинения США говорят о желании свести дискуссию к «агрессии»
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что из обвинений Госдепа складывается впечатление, что Вашингтон хочет свести дискуссию о безопасности в Европе к теме «агрессии» России. Его слова приводит ТАСС.

Он обвинил американцев в публикации документов, которые призваны «изобличить российские власти и государственные СМИ». «Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их мифами российской пропаганды», — сказал Антонов.

По мнению посла, эти обвинения не несут в себе никакой добавленной стоимости для решения проблем глобальной безопасности, а также говорят о деградации отношений между двумя странами. Он указал на желание США свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой «российской агрессии» против Киева.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что Штаты выразили готовность к налаживанию «содержательного и взаимного» диалога с Россией по вопросам безопасности. При этом в Госдепе отказались сообщать, направил ли Вашингтон свои ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.

Марина Совина
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