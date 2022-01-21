Посол России обвинил США в желании свести дискуссию к «агрессии»

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что из обвинений Госдепа складывается впечатление, что Вашингтон хочет свести дискуссию о безопасности в Европе к теме «агрессии» России. Его слова приводит ТАСС.

Он обвинил американцев в публикации документов, которые призваны «изобличить российские власти и государственные СМИ». «Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их мифами российской пропаганды», — сказал Антонов.

По мнению посла, эти обвинения не несут в себе никакой добавленной стоимости для решения проблем глобальной безопасности, а также говорят о деградации отношений между двумя странами. Он указал на желание США свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой «российской агрессии» против Киева.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что Штаты выразили готовность к налаживанию «содержательного и взаимного» диалога с Россией по вопросам безопасности. При этом в Госдепе отказались сообщать, направил ли Вашингтон свои ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.