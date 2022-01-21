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Страдающую от анорексии полную модель обвинили во лжи о диагнозе ради внимания

Тесс Холидей: окружающим трудно поверить, что у такой толстой женщины может быть анорексия

Фото: @tessholliday

Американскую полную модель Тесс Холидей обвинили во лжи о своем диагнозе ради внимания окружающих. Соответствующая история появилась на The Sun.

36-летняя знаменитость призналась, что в 2021 году врачи диагностировали ей нервную анорексию (расстройство пищевого поведения, характеризующееся преднамеренным снижением веса, вызываемым или поддерживаемым самим пациентом в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса, — прим. «Ленты. ру»).

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Модель отметила, что после того, как рассказала фанатам о своем недуге, хейтеры сразу же начали обвинять ее во лжи. По ее словам, люди говорили, что она врет о своем здоровье, чтобы привлечь к себе внимание. «Я понимаю, что окружающим трудно поверить в то, что такая толстая женщина как я может страдать от анорексии, однако это чистая правда», — заверила она.

Звезда подчеркнула, что испытывает трудности в соблюдении правильного питания. «Я не ем, либо ем очень мало. Иногда я ограничиваюсь одним приемом пищи в день», — призналась героиня материала.

На данный момент Холидей работает с психологом. Она заверила, что идет на поправку.

В марте 19-летняя россиянка хотела стать моделью и умерла от истощения. Жительница Москвы Алина а с детства мечтала стать манекенщицей, однако ее фигура не соответствовала стандартам модельного бизнеса. В связи с этим у нее развились комплексы и проблемы с психикой, что привело к пищевому расстройству и голодовкам. Девушка перестала выходить на связь с родителями, и они попросили знакомого проверить ее состояние. По приезде в квартиру он обнаружил ее мертвой.

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Таисия Косинцева
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